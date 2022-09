GF Vip 7,Antonella Fiordelisi in lacrime: “Ancora una volta contro di me” (Di martedì 27 settembre 2022) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 26 settembre 2022 per Antonella Fiordelisi non è stata una passeggiata. Ha ricevuto un sacco di nomination dalle altre donne della Casa. E’ caduta in un momento di sconforto confidandosi con Carolina Marconi, ha sottolineato che il suo sfogo è dettato soprattutto dal fatto che solitamente è sempre stata invidiata dalle altre donne nonostante sia stata sempre una persona socievole. Ha espresso una sensazione di dispiacere anche nei confronti della sua famiglia, che Ancora una volta le donne contro Antonella. Carolina ha supportato la compagna dandole anche qualche consiglio. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, nella notte Daniele Dal Moro sbrocca con gli autori ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 settembre 2022) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 26 settembre 2022 pernon è stata una passeggiata. Ha ricevuto un sacco di nomination dalle altre donne della Casa. E’ caduta in un momento di sconforto confidandosi con Carolina Marconi, ha sottolineato che il suo sfogo è dettato soprattutto dal fatto che solitamente è sempre stata invidiata dalle altre donne nonostante sia stata sempre una persona socievole. Ha espresso una sensazione di dispiacere anche nei confronti della sua famiglia, cheunale donne. Carolina ha supportato la compagna dandole anche qualche consiglio. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, nella notte Daniele Dal Moro sbrocca con gli autori ...

MaStep92__ : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip', Antonella scoppia in lacrime: 'Tutte contro di me' #grandefratellovip #gfvip #antonella https:… - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip', Antonella scoppia in lacrime: 'Tutte contro di me' #grandefratellovip #gfvip #antonella https:… - infoitcultura : La discussione tra Antonino e Antonella - Grande Fratello VIP - infoitcultura : Commenti su Antonella e Giovanni - Grande Fratello VIP - infoitcultura : Ciacci contro Antonella: “Se inizi un'attività la porti a termine” - Grande Fratello VIP -