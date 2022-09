Furto con scasso di gas: 54 vanno a processo (Di martedì 27 settembre 2022) Sono 54 i titolari di palestre vip e ristoranti, luoghi simbolo della Capitale, che a marzo finiranno a processo perché accusati di avere sigilli e contatori del gas manomessi. Italgas si è costituita parte civile Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 settembre 2022) Sono 54 i titolari di palestre vip e ristoranti, luoghi simbolo della Capitale, che a marzo finiranno aperché accusati di avere sigilli e contatori del gas manomessi. Italgas si è costituita parte civile

