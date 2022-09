Fabri Fibra | in radio Caos feat Madame e Lazza

TuttoSuRoma : VIDEO| Il “Caos” di Fabri Fibra a #Roma: in scaletta 20 anni di rap che ha fatto la storia - DietrolaNotizia : Fabri Fibra: “Caos”, da venerdì 30 settembre in radio il nuovo singolo già certificato Platino… - gchloeallagher : @yktvaries sei fabri fibra - denisonapazza : @Andrea33345543 certo insieme a coez ci aggiungo molto cantanti indie, però non solo loro, passiamo più sul rap ce… - Giampi75ero : @Sayuri1897 Lo dice anche fabri fibra -

Come nuovo singolo estratto dal suo ultimo album in studioha scelto proprio la title track, realizzata insieme a Madame e Lazza . "Caos " - già certificata platino - sarà in radio a partire da venerdì 30 settembre. A proposito del brano,a ...Dopo aver girato l'Italia in lungo e in largo per presentare dal vivo il suo ultimo album ' Caos ',con il suo tour è arrivato alle battute finali. Siete pronti a scoprire la scaletta Durante i livee il suo dj Double S , ripercorrono i successi che hanno segnato i 20 anni ...Non è un pezzo qualunque, ma quello più rappresentativo del suo progetto. Come nuovo singolo estratto dal suo ultimo album in studio Fabri Fibra ha scelto proprio la title track, realizzata insieme ai ...Dopo il successo radiofonico e digitale dei primi due singoli “PROPAGANDA” (con Colapesce Dimartino) e “STELLE” (con Maurizio Carucci, cantautore e frontman degli Ex-Otago) è arrivato ora il momento d ...