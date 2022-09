Diletta Leotta | curve mozzafiato con quel top | Bellissima

Leggi su chemusica

(Di martedì 27 settembre 2022) La foto diha fatto il giro del web in men che non si dica: avete visto il top che ha indossato? Guardate cheda togliere il fiato. Ancora una volta la conduttrice è tornata a far parlare di sé. Impossibile rimanere indifferenti davanti allo scatto che circola sul web, avete visto L'articolocontopchemusica.it.