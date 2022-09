Deva Cassel sfila per D&G | più sensuale di mamma Monica

(Di martedì 27 settembre 2022), diciottenne figlia diBellucci e Vincent, è stata una delle protagoniste della recente Milan Fashion Week. La bellissima figlia d’arte, modella lanciatissima, ha infattito per Dolce&Gabbana, allata evento “Ciao, Kim“ realizzata in collaborazione con Kim Kardashian. Fonte: IPAper Dolce & Gabbana, statuaria come i genitori, labbra carnose e lunghi capelli corvini come, fasciata in una sottoveste in pizzo e calze autoreggenti, ricordava tantissimo la celebrenegli spot realizzati proprio per Dolce& Gabbana, di ambientazione siciliana, negli anni ’90. Fonte: ANSABellucci ...

infoitcultura : Deva Cassel sfila vestita di sola lingerie da Dolce & Gabbana alla Milano Fashion Week - infoitcultura : Deva Cassel come mamma Monica Bellucci alla sfilata di Dolce&Gabbana - infoitcultura : Deva Cassel dalla dieta mediterranea come mamma Monica Bellucci al fidanzato modello - linar_jo : RT @SophieDeRochas: Deva Cassel Bellucci ????18a - SophieDeRochas : Deva Cassel Bellucci ????18a -

La Gazzetta dello Sport

Durante la sfilata per la SS23 di Dolce&Gabbana per la Milano Fashion Week, una delle modelle non è passata inosservata: si tratta di, figlia di Monica Bellucci e Vincent. Un volto noto tra gli amici del brand del lusso italiano visto che ne è testimonial ormai da qualche anno, ma l'effetto che si è avuto ...Durante la sfilata per la SS23 di Dolce&Gabbana per la Milano Fashion Week, una delle modelle non è passata inosservata: si tratta di, ... Deva Cassel dalla dieta mediterranea come mamma Monica Bellucci al fidanzato modello ## Sulla passerella primavera estate 2023 di Dolce & Gabbana alla Milano Fashion Week, Deva Cassel ha indossato una creazione di pizzo see-through. Monica Bellucci ha applaudito sua figlia dal front r ...Deva Cassel ha incantato tutti ancora una volta sfilando in lingerie per Dolce&Gabbana, la casa di moda di cui è un'icona anche sua madre Monica Bellucci. La giovanissima modella figlia d'arte ha una ...