De Ligt non ne combina una giusta: la Juve si frega le mani (Di martedì 27 settembre 2022) Matthijs De Ligt è stato venduto a peso d’oro dalla Juve quest’estate, ma ora il suo rendimento sta diventando sempre peggiore. Una delle cessioni più importanti della Juventus in questa sessione di mercato è stata sicuramente quella dell’olandese Matthijs De Ligt, un giocatore che non è mai riuscito a fare il grande salto di categoria e adesso sta avendo grossi problemi. LaPresseQuando la Juventus nell’estate del 2019 acquistò dall’Ajax le prestazioni dell’olandese Matthijs De Ligt, erano davvero tantissimi a essere convinti che in breve tempo sarebbe diventato una colonna della squadra. Le prestazioni dell’olandese sono state però davvero molto altalenanti anche durante la sua avventura a Torino, con molti tifosi che lo hanno criticato aspramente per una serie eccessiva di rigori ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 27 settembre 2022) Matthijs Deè stato venduto a peso d’oro dallaquest’estate, ma ora il suo rendimento sta diventando sempre peggiore. Una delle cessioni più importanti dellantus in questa sessione di mercato è stata sicuramente quella dell’olandese Matthijs De, un giocatore che non è mai riuscito a fare il grande salto di categoria e adesso sta avendo grossi problemi. LaPresseQuando lantus nell’estate del 2019 acquistò dall’Ajax le prestazioni dell’olandese Matthijs De, erano davvero tantissimi a essere convinti che in breve tempo sarebbe diventato una colonna della squadra. Le prestazioni dell’olandese sono state però davvero molto altalenanti anche durante la sua avventura a Torino, con molti tifosi che lo hanno criticato aspramente per una serie eccessiva di rigori ...

