Così i giovani hanno punito i partiti tradizionali | un' analisi

Leggi su agi

(Di martedì 27 settembre 2022) AGI - La distribuzione del voto per fasce d'età mostra come gli elettori piùabbianopiù "mainstream" in favore di proposte meno. È quanto emerge dal rapporto di YouTrend sui flussi elettorali presentato alla stampa dal direttore Lorenzo Pregliasco. In particolare, l'ingresso in Parlamento di Sinistra Italiana e Verdi "ha avuto una decisiva spinta" grazie agli elettori nella fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni, dove i consensi per l'alleanza tra Fratoianni e Bonellisuperato il 7%. "Molti ragazzi che manifestavano per i Fridays for Future, raggiunta la maggiore età,votato per chi sosteneva le istanze ambientali", ha spiegato Pregliasco. Interessante anche analizzare i dati di piccole formazioni come il Partito Comunista di ...