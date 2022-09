Corsport: l’Inter accusa la federcalcio croata per la gestione di Brozovic (ora infortunato) (Di martedì 27 settembre 2022) l’Inter rischia di perdere Skriniar a gennaio. Intanto perde Brozovic adesso: infortunio muscolare e almeno tre settimane di stop, se non di più. Lesione muscolare di medio grado alla parte posteriore della coscia sinistra. Il Corriere dello Sport scrive anche di irritazione del club nerazzurro con la federazione croata. Se si trattasse di uno stiramento di primo grado (il “minimo sindacale” dopo una prima analisi fatta ad Appiano della risonanza magnetica), il rientro potrebbe avvenire in 3-4 settimane, diciamo per la gara con la Fiorentina o per quella contro il Viktoria Plzen; se invece la lesione fosse tra il primo e il secondo grado, i tempi si allungherebbero. E poi c’è la variabile Mondiale: con Qatar 2022 alle porte Brozovic accelererà la guarigione come ha fatto altre volte o sarà più prudente per paura di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 settembre 2022)rischia di perdere Skriniar a gennaio. Intanto perdeadesso: infortunio muscolare e almeno tre settimane di stop, se non di più. Lesione muscolare di medio grado alla parte posteriore della coscia sinistra. Il Corriere dello Sport scrive anche di irritazione del club nerazzurro con la federazione. Se si trattasse di uno stiramento di primo grado (il “minimo sindacale” dopo una prima analisi fatta ad Appiano della risonanza magnetica), il rientro potrebbe avvenire in 3-4 settimane, diciamo per la gara con la Fiorentina o per quella contro il Viktoria Plzen; se invece la lesione fosse tra il primo e il secondo grado, i tempi si allungherebbero. E poi c’è la variabile Mondiale: con Qatar 2022 alle porteaccelererà la guarigione come ha fatto altre volte o sarà più prudente per paura di ...

