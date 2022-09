Ciclismo | spunta un video in cui Van Der Poel insegue in mutande delle ragazzine

(Di martedì 27 settembre 2022) Lo scorso 25 settembre, prima della gara in linea elite maschile ai Mondiali di Wollongong, il ciclista olandese Mathieu Van Derè stato protagonista di una vicenda molto particolare, che lo ha costretto ad abbandonare la rassegna iridata. Il corridore dell’Alpecin-Deceuninck è stato condannato ad una multa di circa 1.000 dollari per aver spinto due minorenni che facevamo schiamazzi nel suo hotel ed ha ricevuto il divieto di ingresso in Australia per tre anni. Nelle ultime ore, però, sono emersi deisui social in cui l’olandeseinper lamentarsi del loro atteggiamento, infuriato. Stando ai testimoni della vicenda Van Deravrebbe aperto la camera, dove c’erano i loro ...

