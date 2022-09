Benzina e gasolio, prezzi in discesa: oltre 3 centesimi in meno nell'ultima settimana (Di martedì 27 settembre 2022) Buone notizie per gli automobilisti italiani. Continua la discesa dei prezzi dei carburanti: la Benzina si attesta a 1,656 euro (-2,09%) e il gasolio a 1,761 euro (-2,29%) secondo la rilevazione dal 19... Leggi su feedpress.me (Di martedì 27 settembre 2022) Buone notizie per gli automobilisti italiani. Continua ladeidei carburanti: lasi attesta a 1,656 euro (-2,09%) e ila 1,761 euro (-2,29%) secondo la rilevazione dal 19...

