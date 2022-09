Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi si separano | è ufficiale | le loro parole sulla rottura | è la fine davvero

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 27 settembre 2022) Questo 2022 non ha proprio intenzione di risparmiare nessuno, su nessun fronte. Accadono solo cose che pensavamo di non vedere, come la morte della regina Elisabetta o la, con recriminazioni pubbliche, di Ilary Blasi e Francesco Totti. Adesso, scopriamo che è un’altra la coppia apparentemente inossidabile arrivata al capolinea. Non solo Mauro Icardi e Wanda Nara (sui quali si sollevano enormi dubbi, però). Non solo Ilary Blasi e Francesco Totti, che invece dubbi non ne danno e, inaspettatamente, si stanno anche facendo una discreta guerra. Per non parlare di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, e poi sempre Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Sembra che non sia l’anno dell’amore per chi sta insieme da tanto tempo, e sembra che il 2022 voglia dare una sola risposta a chi lo attraversa: niente è per sempre: il metabolismo ...