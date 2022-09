WWE: Non solo Logan Paul, anche AJ Styles punta Roman Reigns? (Di lunedì 26 settembre 2022) Il prossimo sfidante di Roman Reigns per il WWE Undisputed Universal Championship è Logan Paul, i due infatti si affronteranno in un match a Crown Jewel il prossimo 5 novembre, con Logan che vuole presentarsi al meglio per la sfida. Ma a quanto pare sembra che Roman si debba guardare le spalle da un altro sfidante. AJ Styles pronto a sfidare il Tribal Chief? Infatti secondo quanto riportato da Dave Meltzer sembra che la WWE voglia mandare come prossimo sfidante di Reigns il Phenomenal One AJ Styles. Questa voce troverebbe conferma nel fatto che la WWE stia proponendo il match fra i due in vista dei prossimi live event, con un match fra i due che si è tenuto sabato. Ricordiamo inoltre che Styles avrà a che ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 26 settembre 2022) Il prossimo sfidante diper il WWE Undisputed Universal Championship è, i due infatti si affronteranno in un match a Crown Jewel il prossimo 5 novembre, conche vuole presentarsi al meglio per la sfida. Ma a quanto pare sembra chesi debba guardare le spalle da un altro sfidante. AJpronto a sfidare il Tribal Chief? Infatti secondo quanto riportato da Dave Meltzer sembra che la WWE voglia mandare come prossimo sfidante diil Phenomenal One AJ. Questa voce troverebbe conferma nel fatto che la WWE stia proponendo il match fra i due in vista dei prossimi live event, con un match fra i due che si è tenuto sabato. Ricordiamo inoltre cheavrà a che ...

