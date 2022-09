Uomini e Donne: la coppia scoppia? Ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 26 settembre 2022) Addio matrimonio tra i due ex cavalieri di Uomini e Donne: tutto era pronto ma poi Bennardo ha cambiato idea. cosa sta accadendo tra Sossio ed Ursula? I due sono davvero in crisi? Questa è la domanda che tutti si stanno chiedendo dopo che l’ex dama di Uomini e Donne ha confermato di non voler più sposare il suo compagno. sossio e ursula in crisi (web)La notizia delle loro nozze era stata data dagli stessi ex protagonisti del trono over dopo la fine dell’esperienza al GFVip di Aruta. All’epoca la Bennardo era al settimo cielo e non ci pensò due volte a dirgli di si. Da allora sono passati circa tre anni e di nozze non se ne è vista l’ombra. Perchè? Sossio ed Ursula, addio nozze: cosa è successo L’ex calciatore dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip ... Leggi su formatonews (Di lunedì 26 settembre 2022) Addio matrimonio tra i due ex cavalieri di: tutto era pronto ma poi Bennardo ha cambiato idea.sta accadendo tra Sossio ed Ursula? I due sono davvero in crisi? Questa è la domanda che tutti si stanno chiedendo dopo che l’ex dama diha confermato di non voler più sposare il suo compagno. sossio e ursula in crisi (web)La notizia delle loro nozze era stata data dagli stessi ex protagonisti del trono over dopo la fine dell’esperienza al GFVip di Aruta. All’epoca la Bennardo era al settimo cielo e non ci pensò due volte a dirgli di si. Da allora sono passati circa tre anni e di nozze non se ne è vista l’ombra. Perchè? Sossio ed Ursula, addio nozze:è successo L’ex calciatore dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip ...

