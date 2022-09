Ungheria-Italia, programma e telecronisti Rai Nations League 2022/2023 (Di lunedì 26 settembre 2022) Il programma e i telecronisti sulla Rai di Ungheria-Italia, match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2022/2023. Gli azzurri di Mancini hanno un solo risultato possibile contro i magiari: in caso di vittoria, infatti, scavalcheremmo proprio la selezione guidata dall’Italiano Rossi e ci andremmo a qualificare ancora una volta per le Final Four di questa competizione. Calcio d’inizio a Budapest alle ore 20.45 di lunedì 26 settembre. Ungheria-Italia sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Ile isulla Rai di, match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della. Gli azzurri di Mancini hanno un solo risultato possibile contro i magiari: in caso di vittoria, infatti, scavalcheremmo proprio la selezione guidata dall’no Rossi e ci andremmo a qualificare ancora una volta per le Final Four di questa competizione. Calcio d’inizio a Budapest alle ore 20.45 di lunedì 26 settembre.sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. SportFace.

