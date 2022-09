Ucraina ultime notizie. Putin a Erdogan, «potremmo negoziare con Kiev» (Di lunedì 26 settembre 2022) Proteste e scontri con la polizia nella regione russa del Daghestan dove i manifestanti sono scesi in piazza contro la mobilitazione paziale annunciata mercoledì da Vladimir Putin. I Comitati centrali elettorali delle repubbliche separatiste di Donetsk e di Luhansk hanno riconosciuto validi i referendum per l’annessione alla Russia. Il ministro degli Esteri e del commercio ungherese Peter Szijjarto sostiene che le sanzioni alla Russia stanno causando danni all’Europa e sono un “fallimento completo”. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 26 settembre 2022) Proteste e scontri con la polizia nella regione russa del Daghestan dove i manifestanti sono scesi in piazza contro la mobilitazione paziale annunciata mercoledì da Vladimir. I Comitati centrali elettorali delle repubbliche separatiste di Donetsk e di Luhansk hanno riconosciuto validi i referendum per l’annessione alla Russia. Il ministro degli Esteri e del commercio ungherese Peter Szijjarto sostiene che le sanzioni alla Russia stanno causando danni all’Europa e sono un “fallimento completo”.

