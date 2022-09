Torino, Vlasic convince con la Croazia (Di lunedì 26 settembre 2022) Nikola Vlasic è stato tra i protagonisti della vittoria di ieri della Croazia contro l'Austria in Nations League per 3-1: il trequartista... Leggi su calciomercato (Di lunedì 26 settembre 2022) Nikolaè stato tra i protagonisti della vittoria di ieri dellacontro l'Austria in Nations League per 3-1: il trequartista...

sportli26181512 : Torino, Vlasic convince con la Croazia: Nikola Vlasic è stato tra i protagonisti della vittoria di ieri della Croaz… - sportli26181512 : Torino, la TOP3 Media Voto e Fanta Media: grande impatto di Vlasic, Vojvoda e Radonjic super: Torino, la TOP3 Media… - Toro_News : ? | NAZIONALI Il punto sulle partite dei giocatori del #Torino con le rispettive Nazionali: #Vlasic si mette in mo… - Toro_News : ??? | RUBRICHE Torna un nuovo appuntamento con 'Il Granata della porta accanto' la rubrica di Alessandro Costantin… - dabadidabada1 : @forumJuventus Un'esterno che non punta e non salta l'uomo. Dall'altra parte di Torino hanno preso un certo Vlasic… -