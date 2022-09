Tina Cipollari, l’attacco di Ciacci al Grande Fratello Vip: “Voglio andare a Uomini e Donne!” (Di lunedì 26 settembre 2022) Come in tutte le precedenti edizioni, anche quest’anno al Grande Fratello Vip i gieffini hanno tirato in ballo Tina Cipollari. Sabato sera i vipponi in cucina si sono messi a discutere delle litigate tra l’opinionista di Uomini e Donne e Gemma Galgani e sull’argomento uno dei concorrenti ha preso una posizione netta. Giovanni Ciacci ha dichiarato che vorrebbe andare alla corte di Maria De Filippi per difendere Gems. Lo stylist ha usato una parola forte ed ha detto che la Galgani è vittima di bullismo. “Io Voglio andare a Uomini e Donne a difendere Gemma da Tina. Perché Gemma è bullizzata e non mi piace. Certo sì Tina è molto sensuale, però sono dalla parte di Gemma e lo ripeto. – ... Leggi su biccy (Di lunedì 26 settembre 2022) Come in tutte le precedenti edizioni, anche quest’anno alVip i gieffini hanno tirato in ballo. Sabato sera i vipponi in cucina si sono messi a discutere delle litigate tra l’opinionista die Donne e Gemma Galgani e sull’argomento uno dei concorrenti ha preso una posizione netta. Giovanniha dichiarato che vorrebbealla corte di Maria De Filippi per difendere Gems. Lo stylist ha usato una parola forte ed ha detto che la Galgani è vittima di bullismo. “Ioe Donne a difendere Gemma da. Perché Gemma è bullizzata e non mi piace. Certo sìè molto sensuale, però sono dalla parte di Gemma e lo ripeto. – ...

