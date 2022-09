Tavolini all' aperto senza permessi fino a fine anno

infoitinterno : Tavolini all'aperto, pronta la proroga per i bar e i ristoranti - dietrolequinte4 : RT @frank9you: @IlariaBifarini i tavolini all'aperto sotto la pioggia,misura emblematica del clima di divieti medievali impostici dagli ste… - JessPasqui : #rassegnastampa Dehors: arriva la proroga dei tavolini all’aperto fino a fine anno - infoitinterno : Dehors, arriva la proroga dei tavolini all'aperto fino a fine anno - infoitinterno : Dehors e tavolini all’aperto, c’è l’ok dal governo -

Prorogata fino al 31 dicembre 2022 , salvo disdetta del gestore, la semplificazione in base alla quale è possibile installare strutture amovibili come dehor , pedane,e ombrelloni'aperto, con occupazione del suolo pubblico, per attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande: gli esercenti non devono acquisire le preventive ......'altezza del cancello carrabile per l'accesso al parco,'ingresso del percorso pedonale al laghetto, in prossimità deivicini al laghetto, al campo sportivo e al nuovo campo in ...ll centrodestra a guida Fratelli D'Italia vince le elezioni. La coalizione ottiene la maggioranza sia alla Camera che a Palazzo Madama. Netto il distacco del partito di Giorgia Meloni al ...Il noto canale YouTube di TechRax ha preso a "martellate" il nuovo Apple Watch Ultra per testarne la resistenza: come sarà andata a finire