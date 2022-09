Russia, sparatoria in una scuola: 13 vittime. 7 sono bambini (Di lunedì 26 settembre 2022) sono 13 le vittime della sparatoria in una scuola di Izhevskn nella Russia centrale: 7 bambini sono rimasti uccisi e anche due insegnanti e due guardie di sicurezza. 21 i feriti tra cui 14 bambini. Lo ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 26 settembre 2022)13 ledellain unadi Izhevskn nellacentrale: 7rimasti uccisi e anche due insegnanti e due guardie di sicurezza. 21 i feriti tra cui 14. Lo ...

Agenzia_Ansa : Sono nove le vittime, tra cui cinque bambini, della sparatoria nella scuola di Izhevsk, nella Russia centrale. Ucci… - fanpage : Ultim'ora Sparatoria questa mattina in una scuola di Izhevsk. Sono almeno 6 i morti - nelloscavo : Il Cardinake Krajewski in missione sul fronte di guerra in #Ucraina e inviato dal Papa è stato coinvolto in una spa… - 1970Germano : Sparatoria in una scuola della città russa di Izhevsk, capitale della Repubblica dell'Udmurtia, nella Federazione R… - zazoomblog : Russia sparatoria in una scuola a Izhevsk: 14 morti e pista neonazista - #Russia #sparatoria #scuola #Izhevsk: -