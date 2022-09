Renzi alla Cnn: «Meloni cambierà idea su Ue e Pnrr. Von der Leyen? Sua scelta stupida» (Di lunedì 26 settembre 2022) «Io ero contro Giorgia Meloni, siamo cresciuti insieme in politica ma siamo e saremo sempre rivali. Allo stesso tempo, penso che non sia un pericolo per la democrazia italiana». Questo il primo intervento di Matteo Renzi sull’esito delle elezioni. Il segretario di Italia Viva è intervenuto in collegamento video con la Cnn da Tokyo, in Giappone, dove parteciperà ai funerali dell’ex premier Shinzo Abe. «Meloni è una mia rivale, continueremo a combatterci l’un l’altro, ma l’idea che ora in Italia ci sia un rischio di fascismo è assolutamente una fake news – ha aggiunto l’ex premier – Ha vinto le elezioni, in particolare perché il populismo molte volte ha vinto in Italia. Ha una coalizione di maggioranza e penso che il prossimo mese diventerà il nuovo presidente del Consiglio, ma non penso che ci sia un rischio per ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) «Io ero contro Giorgia, siamo cresciuti insieme in politica ma siamo e saremo sempre rivali. Allo stesso tempo, penso che non sia un pericolo per la democrazia italiana». Questo il primo intervento di Matteosull’esito delle elezioni. Il segretario di Italia Viva è intervenuto in collegamento video con la Cnn da Tokyo, in Giappone, dove parteciperà ai funerali dell’ex premier Shinzo Abe. «è una mia rivale, continueremo a combatterci l’un l’altro, ma l’che ora in Italia ci sia un rischio di fascismo è assolutamente una fake news – ha aggiunto l’ex premier – Ha vinto le elezioni, in particolare perché il populismo molte volte ha vinto in Italia. Ha una coalizione di maggioranza e penso che il prossimo mese diventerà il nuovo presidente del Consiglio, ma non penso che ci sia un rischio per ...

borghi_claudio : @PoliticaPerJedi @ZelenskyyUa @repubblica No. Era un segno di simpatia. E come tutte le simpatie possono anche non… - davidefaraone : Letta dice che noi diamo la caccia ai poveri. Quando lui, nel 2014, cedette il posto a Renzi i fondi per il contr… - raffaellapaita : Una chiusura di campagna elettorale straordinaria a #Roma con Matteo Renzi e Carlo Calenda. È l’ora del coraggio. I… - boxhiu : @gentilivero Poi se l'Italia vuole chiudersi in se stessa in teoria forse lo potrebbe pure fare. Se vuole diventare… - AleFiorili : @PBerizzi Ma no dai, basta una sana risata nei tuoi confronti. Ti ricordo che, numeri alla mano, c'è stato non trop… -