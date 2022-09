Nubifragio a Fondi, è allarme: “Non uscite di casa se non per motivi di estrema necessità” (Di lunedì 26 settembre 2022) : ‘ A causa delle abbondanti, incessanti e straordinarie piogge che dall’intera giornata interessano il territorio, è stato necessario chiudere, in via precauzionale, le seguenti strade comunali: -Via Fosselle Sant’Antonio, nel tratto in corrispondenza di via Casetta Ugo -Via Casetta Ugo, nel tratto in corrispondenza con via Fosselle Sant’Antonio -Via Torre, nel tratto in corrispondenza con via Spinete -Via San Magno Il Centro Operativo Comunale, tempestivamente attivato alla vigilia dell’ondata di maltempo, sta monitorando le zone maggiormente soggette ad allagamenti e sta coordinando e smistando le numerose richieste di aiuto per allagamenti di abitazioni e vetture finite nei canali a causa della scarsissima visibilità nei momenti in cui le precipitazioni sono state più intense. In queste ore stanno intervenendo anche i mezzi del Consorzio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) : ‘ A causa delle abbondanti, incessanti e straordinarie piogge che dall’intera giornata interessano il territorio, è stato necessario chiudere, in via precauzionale, le seguenti strade comunali: -Via Fosselle Sant’Antonio, nel tratto in corrispondenza di via Casetta Ugo -Via Casetta Ugo, nel tratto in corrispondenza con via Fosselle Sant’Antonio -Via Torre, nel tratto in corrispondenza con via Spinete -Via San Magno Il Centro Operativo Comunale, tempestivamente attivato alla vigilia dell’ondata di maltempo, sta monitorando le zone maggiormente soggette ad allagamenti e sta coordinando e smistando le numerose richieste di aiuto per allagamenti di abitazioni e vetture finite nei canali a causa della scarsissima visibilità nei momenti in cui le precipitazioni sono state più intense. In queste ore stanno intervenendo anche i mezzi del Consorzio di ...

