NCIS: questa volta è finita davvero | Cadute le ultime speranze (Di lunedì 26 settembre 2022) Quando qualcosa finisce lascia sempre l’amaro in bocca, ma per certe cose che ci hanno accompagnato per anni, l’amaro è ancora più amaro. Quando le serie televisive durano così a lungo, come nel caso di NCIS, diventano un appuntamento fisso, come il pranzo della domenica a casa della nonna, certe volte si mangia meglio, altre meno, ma non è quello l’importante. L’aspetto più importante è che quell’appuntamento ci sia, a scandire la settimana, con il suo svolgersi cadenzato e rassicurante. NCIS (web source)Una serie che è arrivata al ventesimo anno fa parte dello sfondo della nostra vita, i personaggi crescono, si evolvono ed invecchiano con noi. Ed è inevitabile ad un certo punto, che ci lascino. La squadra perfetta La squadra dell’unità investigativa della Marina degli Stati Uniti, l’NCIS, è stata a lungo un’alchimia perfetta. Tutti ... Leggi su newstv (Di lunedì 26 settembre 2022) Quando qualcosa finisce lascia sempre l’amaro in bocca, ma per certe cose che ci hanno accompagnato per anni, l’amaro è ancora più amaro. Quando le serie televisive durano così a lungo, come nel caso di, diventano un appuntamento fisso, come il pranzo della domenica a casa della nonna, certe volte si mangia meglio, altre meno, ma non è quello l’importante. L’aspetto più importante è che quell’appuntamento ci sia, a scandire la settimana, con il suo svolgersi cadenzato e rassicurante.(web source)Una serie che è arrivata al ventesimo anno fa parte dello sfondo della nostra vita, i personaggi crescono, si evolvono ed invecchiano con noi. Ed è inevitabile ad un certo punto, che ci lascino. La squadra perfetta La squadra dell’unità investigativa della Marina degli Stati Uniti, l’, è stata a lungo un’alchimia perfetta. Tutti ...

bladethefenix : @monicanote73 @_Arimoon88 Bella questa ?? ora cancello non per l'FBI ma per l'NCIS ?? -