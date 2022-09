Nadal sull’addio di Federer: “Un mix di emozioni. Ho vissuto una rivalità sana che mi ha ispirato” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Le emozioni si sono attenuate, sono a casa da due giorni. Ovviamente sono stati momenti molto belli ed emozionanti, ma anche un po’ tristi. Un mix di sentimenti. Da un lato c’era l’entusiasmo e la motivazione di giocare, ma anche un po’ di nervosismo per aver vissuto un momento speciale, e infine la soddisfazione di aver potuto giocare e far parte della storia. Se ne va una delle più grandi icone della storia dello sport, è normale essere tristi. Se ne sta andando qualcuno che ha intrattenuto, emozionato e ispirato molte persone in tutto il mondo, me compreso”. Rafa Nadal torna a parlare dell’addio di Roger Federer. A Londra, in Laver Cup, il re del tennis ha messo la parola fine sulla sua carriera in doppio in coppia con l’eterno rivale spagnolo. Una rivalità che è stata ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) “Lesi sono attenuate, sono a casa da due giorni. Ovviamente sono stati momenti molto belli ed emozionanti, ma anche un po’ tristi. Un mix di sentimenti. Da un lato c’era l’entusiasmo e la motivazione di giocare, ma anche un po’ di nervosismo per averun momento speciale, e infine la soddisfazione di aver potuto giocare e far parte della storia. Se ne va una delle più grandi icone della storia dello sport, è normale essere tristi. Se ne sta andando qualcuno che ha intrattenuto, emozionato emolte persone in tutto il mondo, me compreso”. Rafatorna a parlare dell’addio di Roger. A Londra, in Laver Cup, il re del tennis ha messo la parola fine sulla sua carriera in doppio in coppia con l’eterno rivale spagnolo. Unache è stata ...

