Mizintsev capo della logistica. Putin interviene sul suo punto debole chiamando il “macellaio” (Di lunedì 26 settembre 2022) Nuovo cambio della guardia nei vertici delle forze armate russe. Il colonnello Mikhail Mizintsev è stato nominato come nuovo viceministro della Difesa e responsabile della logistica dell’esercito russo al posto del generale Dmitry Bulgakov. Mizintsev, classe 1962 e diplomato nella scuola militare di Kalinin (oggi Tver’), si è imposto all’attenzione dei media per il suo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 26 settembre 2022) Nuovo cambioguardia nei vertici delle forze armate russe. Il colonnello Mikhailè stato nominato come nuovo viceministroDifesa e responsabiledell’esercito russo al posto del generale Dmitry Bulgakov., classe 1962 e diplomato nella scuola militare di Kalinin (oggi Tver’), si è imposto all’attenzione dei media per il suo InsideOver.

robybrancaccio : @OmegaIndi @Agenzia_Ansa Che Mizintsev non è il “macellaio” di Mariupol, confondendoti con il capo dei miliziani Ce… - beniaminonatale : RT @NessunLuogo24: #BREAKING La #Russia sostituisce il generale a capo della logistica in #Ucraina: il generale Mikhail Mizintsev (coinvolt… - MatteoGusberti : RT @NessunLuogo24: #BREAKING La #Russia sostituisce il generale a capo della logistica in #Ucraina: il generale Mikhail Mizintsev (coinvolt… - Potemkin959 : Putin licenzia il generale Boulgakov capo della logistica e lo sostituisce col generale Mizintsev Gli americani av… - SimoSuozzo : RT @NessunLuogo24: #BREAKING La #Russia sostituisce il generale a capo della logistica in #Ucraina: il generale Mikhail Mizintsev (coinvolt… -