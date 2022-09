Mick Schumacher e il padre Michael | ' ci sono due aspetti che li rendono uguali'

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Essere il figlio di #Schumacher non è facile, Mick lo sa bene, ma questo paragone può solo renderlo orgoglioso - fanpage : Essere il figlio di #Schumacher non è facile, Mick lo sa bene, ma questo paragone può solo renderlo orgoglioso - Formula1WM : #Brawn: «Mick #Schumacher? Ampi margini di miglioramento. C’è una cosa che ha ereditato dal padre»… - FormulaPassion : Ross Brawn ritiene che Mick Schumacher sia migliorato molto nel corso del 2022 #F1 - rar3193 : @Aldas001 1- Latifi 2- Tsunoda 3- Schumacher (Mick) 4- Stroll 5- Ricciardo -

Sport Fanpage

ROMA - A una manciata di gare dalla fine della sua stagione in Formula 1 ,vede ancora incerto il suo futuro in Haas e nel Circus. Pochi giorni fa, anche Gunther Steiner ha affermato non avere certezze sulla permanenza del pilota tedesco. C'è chi, però, ha ...è una parte importante del futuro della F1 in Germania insieme all'ingresso dell'Audi nel circus' . Queste le parole del direttore sportivo di F1, Ross Brawn , all'emittente Sport1. Il ... Mick Schumacher somiglia a Michael più di quanto si pensa: Hanno due caratteristiche in comune Ross Brawn elogia il figlio del campione tedesco, attualmente in forza alla Haas: "È un fuoco lento, ha tanto potenziale per migliorare" ...F1, Ross Brawn: "Schumacher e l'ingresso di Audi importanti per il circus". Queste le parole di Ross Brawn, ex direttore tecnico in Ferrari, che si dice fiducioso per l'ingresso di Audi in Formula 1.