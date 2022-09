Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones | l’amore non è bello se non è social

(Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo 22 anni di matrimonio si amano ancora come il primo giorno. E poiché compiono gli anni lo stesso giorno, il 25 settembre, ogni anno si scambiano viagli auguri. Con tanto di dediche romantiche. E anche quest’anno, che ha compiuto 53 anni, e il marito, che ne ha compiuti 78, non hanno fatto eccezione.

FraLauricella : ???#Film in #Tv??#Cinema?? 9,51 IRIS Delitto perfetto con Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen 12,11 c… - fattukk : RT @CarlodeBlasio1: Michael Douglas è nato il 25 settembre del 1944. - Bianca34874951 : RT @CarlodeBlasio1: Michael Douglas è nato il 25 settembre del 1944. - GerriLiu5 : RT @CarlodeBlasio1: Michael Douglas è nato il 25 settembre del 1944. - VorreiLeAli : RT @CarlodeBlasio1: Michael Douglas è nato il 25 settembre del 1944. -

Mediaset Infinity

... alla ragguardevole età di 103 anni, se ne andava Kirk, capostipite di una delle più popolari dinastie di Hollywood (padre di, che proprio oggi compie 78 anni, dei produttori ...- Santo Santa Aurelia Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1944Link Sponsorizzato 1955 Zucchero 1968 Will Smith 1969 Catherine Zeta - Jones - Proverbio Chi non ha poveri o matti nel parentado, o di tuono o di lampo deve esser nato - Accadde oggi ... Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, le dolci dediche di compleanno - Verissimo Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, nati entrambi il 25 settembre, si sono scambiati post di auguri che sono una dedica d’amore ...Dopo un silenzio durato a lungo, Aurora Ramazzotti è tornata a parlare ai suoi followers attraverso le storie di Instagram. Anche se - come dice lei stessa - pare che ultimamente sia ovunque, in realt ...