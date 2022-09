“Meglio non dirglielo subito”. GF Vip 7: per Elenoire Ferruzzi, arriva un momento complicato (Di lunedì 26 settembre 2022) Si avvicina la terza puntata del GF Vip 7: in diretta su Canale 5 dalle 21.30 Alfonso Signorini, insieme alle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, è pronto a raccontare le storie dei vipponi che stanno animando la Casa più spiata d’Italia. In studio anche Giulia Salemi che leggerà in tempo reale tutti i commenti del mondo web. Ormai le dinamiche della casa iniziano a dipanarsi, si stanno creando i primi rapporti d’amicizia, vengono fuori i primi litigi e le prime incomprensioni. Tra le amicizie strette tra i concorrenti desta attenzione quella tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Tra i due, infatti, sembra esserci del tenero, o perlomeno, un feeling agli inizi che non è passato inosservato ai fan del reality show di Canale 5. All’interno della casa, infatti, i due vipponi sono sempre più vicini tra sguardi d’intesa, battutine e qualche carezza innocente e lei ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Si avvicina la terza puntata del GF Vip 7: in diretta su Canale 5 dalle 21.30 Alfonso Signorini, insieme alle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, è pronto a raccontare le storie dei vipponi che stanno animando la Casa più spiata d’Italia. In studio anche Giulia Salemi che leggerà in tempo reale tutti i commenti del mondo web. Ormai le dinamiche della casa iniziano a dipanarsi, si stanno creando i primi rapporti d’amicizia, vengono fuori i primi litigi e le prime incomprensioni. Tra le amicizie strette tra i concorrenti desta attenzione quella tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Tra i due, infatti, sembra esserci del tenero, o perlomeno, un feeling agli inizi che non è passato inosservato ai fan del reality show di Canale 5. All’interno della casa, infatti, i due vipponi sono sempre più vicini tra sguardi d’intesa, battutine e qualche carezza innocente e lei ...

