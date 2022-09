(Di lunedì 26 settembre 2022) Intervista al politologo che non prevede rivoluzioni, “ma è insensato pensare chesposi le opinioni dei suoi nemici e scarichi gli alleati. Non ha classe dirigente? C’è chi come il Pd vuole accreditarsi da competente, ma con scarsi risultati di persuasione”

... e la sua saga, raggiungono uno straordinario seguito poi con il fenomeno della cosiddetta Nuova destra , movimento di pensiero, capitanato in Italia da, che si prefiggeva " siamo tra ...Me ne sono dispiaciuto, cerco di non essere mai irrispettoso nei confronti di nessuno, e in realtà avevo in mente la rivista di, degli anni Settanta, che con intenzione autoironica si ... Marco Tarchi a Huffpost: “Vedremo una Meloni moderata, ma che non dimentica la sua Vox” (di F. Fantozzi) Intervista al politologo che non prevede rivoluzioni, “ma è insensato pensare che Meloni sposi le opinioni dei suoi nemici e scarichi gli alleati. Non ha ...Sono 360 le sezioni elettorali che resteranno aperte dalle 7 alle 23 in 80 edifici scolastici cittadini. E dalle 21 al Polo universitario di Novoli la Notte bianca delle elezioni ...