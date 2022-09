L'ex capogruppo Pd Marcucci sconfitto a Livorno (Di lunedì 26 settembre 2022) Il deputato leghista Manfredi Potenti è eletto senatore nel collegio uninominale di Livorno, dove Andrea Marcucci, ex capogruppo PD a palazzo Madama, è quindi sconfitto. "È probabilmente il risultato più basso od uno dei più bassi del centrosinistra... Leggi su today (Di lunedì 26 settembre 2022) Il deputato leghista Manfredi Potenti è eletto senatore nel collegio uninominale di, dove Andrea, exPD a palazzo Madama, è quindi. "È probabilmente il risultato più basso od uno dei più bassi del centrosinistra...

