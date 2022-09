Lega sotto al 10 per cento | Salvini non può sorridere

(Di lunedì 26 settembre 2022) Se Giorgia Meloni sorride, lo stesso non si può dire di Matteo. Il segretario del Carroccio è stato il primo leader a parlare, a pochi minuti dagli exit poll diffusi alla chiusura delle urne, per rivendicare la vittoria del...

pietroraffa : Secondo SWG la Lega potrebbe andare sotto il 9%. Deve essere stato il tweet di Salvini ad aver portato bene #ElezioniPolitiche2022 - TgLa7 : Lega sotto il 10%, dato particolarmente basso che si discosta dalle forbici del trend poll. Di conseguenza anche tu… - fattoquotidiano : 1° Proiezione su dati reali SWG (11% di copertura): Lega sotto il 10% #elezionipolitiche2022 - ombrysan : RT @AndreaF32653400: #Lega sotto il 10% , secondo le prime previsioni. Fossi in Bagnai mi affretterei a chiudere l'account Twitter. - marinellafly12 : RT @fattoquotidiano: 1° Proiezione su dati reali SWG (11% di copertura): Lega sotto il 10% #elezionipolitiche2022 -

... alle ore 23 affluenza pocoil 64%. I DATI Per quanto riguarda i voti per l'elezione del ... Nel dettaglio Fratelli d'Italia ha ottenuto il 13,91%, lail 2,79%, Forza Italia il 9,11% e Noi ...... alle ore 23 affluenza pocoil 64%. I DATI 'In un piano di volo si individua una meta, si ... il programma del centrodestra di FdI,e Fi: i 15 punti Fratelli d'Italia propone poi un patto ...Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia va come da previsioni e si aggiudica la maggioranza. Crolla la Lega che si attesta sotto il 10%, superata da Forza Italia. Il M5S si rende protagonista di una netta ...I Cinquestelle sono il primo partito in Puglia. Il tracollo dei dem ben al di sotto del 20% e il ritorno di fiamma dei Cinquestelle intorno al 17% fa ballare attorno al secondo posto i due ...