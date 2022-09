Laver Cup 2022 | Frances Tiafoe | “Non mi scuso con Federer | lui dovrebbe farlo per aver battuto tutti…”

(Di lunedì 26 settembre 2022) “No mercy“. Nessuna pieta quando c’è qualcosa in palio, anche se il pubblico vorrebbe qualcosa di diverso. E’ quanto accaduto nel corso dellaCup. Il torneo di esibizione voluto e promosso da Rogerè stata occasione per lo svizzero di dare l’addio all’attività agonistica, disputando un ultimo incontro nel doppio in coppia con Rafael Nadal. I due amici/rivali di una vita hanno affrontato la coppia americana formata da Jack Sock e, con quest’ultima impostasi al super tie-break del terzo set. Un epilogo piaciuto poco agli appassionati che avrebbero voluto il loro idolo,, terminare con un successo la sua carriera. Inoltre, altri come Adriano Panatta, hanno aspramente criticatoe Sock per essersi comportati ...

Eurosport_IT : Matteo si sta segnando sulle note dello smartphone tutte le cose più belle della sua Laver Cup...e ci ha rivelato u… - WeAreTennisITA : IL TEAM WORLD VINCE LA LAVER CUP ?? Tiafoe conquista il punto della vittoria salvando 4 match point contro Tsitsipas… - Eurosport_IT : Ne abbiamo assolutamente bisogno ?????? Leggi le dichiarazioni: - OA_Sport : #LAVERCUP Tiafoe risponde alle critiche per aver battuto Federer e si affida all'ironia. Le parole dell'americano - OA_Sport : #LAVERCUP Borg lascia il ruolo di capitano di Team Europe, Federer candidato ideale per prendere il suo posto -

Secondo Andy Murray , sarà Roger Federer il prossimo capitano del Team Europe in. Lo svedese Bjorn Borg , infatti, lascerà la panchina dopo la prossima edizione a Vancouver. Questo il commento dello scozzese riportato dall'agenzia PA : 'Sono sicuro che Roger rimarrà ...È calato il sipario anche sulla, che ha visto l'addio al tennis giocato da parte di Roger Federer. Per la prima volta nella storia della competizione, il Team World ha vinto, grazie al successo di Frances Tiafoe contro ...Andy Murray vede in Roger Federer il perfetto sostituto di Bjorn Borg, che ieri ha annunciato il ritiro dalla carica di capitano della squadra europea in Laver Cup, dopo la prossima edizione a Vancouv ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...