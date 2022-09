Italia-Giappone, programma e telecronisti Rai amichevole Under 21 2022 (Di lunedì 26 settembre 2022) Il programma e i telecronisti sulla Rai di Italia-Giappone, match valido come sfida amichevole dell’Under 21 e in calendario per lunedì 26 settembre 2022. Appuntamento alle ore 15.30 per questo ulteriore test al quale si sottoporranno gli azzurrini del ct Nicolato. Si cercano nuove certezze dopo il recente ko con l’Inghilterra, forse un po’ sfortunato e ingenuo, i nipponici costituiscono la rivale perfetta. Italia-Giappone sarà visibile su Rai Sport + HD con la telecronaca di Luca De Capitani e Katia Serra. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Ile isulla Rai di, match valido come sfidadell’21 e in calendario per lunedì 26 settembre. Appuntamento alle ore 15.30 per questo ulteriore test al quale si sottoporranno gli azzurrini del ct Nicolato. Si cercano nuove certezze dopo il recente ko con l’Inghilterra, forse un po’ sfortunato e ingenuo, i nipponici costituiscono la rivale perfetta.sarà visibile su Rai Sport + HD con la telecronaca di Luca De Capitani e Katia Serra. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SportFace.

Azzurri : #Under21 ???? ???????????????? ?? ?????????????????? ?? ?? #Inghilterra ?????????????? 22 settembre, Pescara ?? - amorevaffanculo : RT @mocciosvs: i fusorari sono pazzeschi in giappone sono le 6, in canada le 17 e in italia è il 1922 - ustps_vw : RT @mocciosvs: i fusorari sono pazzeschi in giappone sono le 6, in canada le 17 e in italia è il 1922 - malandrina9 : RT @mocciosvs: i fusorari sono pazzeschi in giappone sono le 6, in canada le 17 e in italia è il 1922 - V94Valerio : RT @mocciosvs: i fusorari sono pazzeschi in giappone sono le 6, in canada le 17 e in italia è il 1922 -