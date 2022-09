In Alto Adige la lista No Vax di Cunial va oltre il 6% (Di lunedì 26 settembre 2022) Exploit in Trentino Alto Adige, e più precisamente nel collegio uninominale di Bolzano, per la lista No Vax ed euroscettica Vita, la cui candidata Renate Holzeisen ha ottenuto il 6,61% arrivando a sfiorare il 9% nella città di Bolzano... Leggi su today (Di lunedì 26 settembre 2022) Exploit in Trentino, e più precisamente nel collegio uninominale di Bolzano, per laNo Vax ed euroscettica Vita, la cui candidata Renate Holzeisen ha ottenuto il 6,61% arrivando a sfiorare il 9% nella città di Bolzano...

Tg3web : Un gruppo di ragazzi nati sulle Dolomiti, tra Alto Adige e Veneto, dopo aver studiato altrove, hanno scelto di tor… - fattoquotidiano : Elezioni politiche 2022, in Alto Adige exploit della lista no vax: oltre il 6% dei consensi per Vita - MediasetTgcom24 : Elezioni, in Alto Adige lista no vax oltre il 6% dei consensi #altoadige - hockeywords_com : CONTRO L’AISULU ALMATY ARRIVANO ALTRI TRE PUNTI PER LE EAGLES ALTO ADIGE - - MediasetTgcom24 : Trento, si cerca ancora la 18enne scomparsa dopo essere uscita da scuola #sandonà #cognola #trento #povo -