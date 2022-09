(Di lunedì 26 settembre 2022) La delusione inizia nel momento in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce il sistema sanitario territoriale dove viene totalmente annullata se non stravolta l'idea che ...

La riforma della sanità territoriale con la configurazione delle nuove Case di Comunità non trova tutti entusiasti. Particolarmente delusi gli esponenti del Forumche lo hanno messo nero su bianco in un documento in cui sono contenute precise richieste alla politica. Tra i punti del documento, c'è infatti la richiesta di promuovere una reale ...... un progetto fortemente voluto dal Comune di Genova e realizzato insieme agli enti dele ai circoli nautici del territorio. "La voci del mare" rappresenta l'evoluzione di consolidate e ... Il Terzo Settore boccia le Case di Comunità: «Integrazione socio-sanitaria sparita» L'amministrazione, nella persona del sindaco Mariangelina Russo, ha consegnato ai ragazzi partecipanti un attestato di partecipazione, ringraziandoli per l'importante contributo offerto alla comunità ...L’assemblea nazionale in Piemonte è stata occasione di condivisione. Approvato il nuovo statuto che apre l’iscrizione a tutti e tutte ...