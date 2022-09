Grande Fratello Vip 2022, chi è al televoto? Nomination dei concorrenti (Di lunedì 26 settembre 2022) La casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, ha riaperto i battenti da poco. I riflettori sono puntati sui concorrenti, sulle loro storie di vita e nonostante sia passata solo una settimana, le tensioni sono già alle stelle. Tra litigi, discussioni animate, primi conflitti e strategie. Ma chi dei ‘vipponi’ è finito al televoto e rischia l’eliminazione? Chi è al televoto al GF VIP Una settimana di vita nella casa del GF VIP e nessun concorrente al televoto. Lunedì scorso, infatti, sono entrati i primi ‘vipponi’, giovedì il cast si è concluso. E in ‘Nomination’, ma senza il rischio di eliminazione, sono finiti Alberto e Antonella, che hanno dovuto trascorrere qualche giorno ‘scomodo’ nella casa delle Bambole. Ora, però, il cast è al completo, le prime ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) La casa più spiata d’Italia, quella delVip, ha riaperto i battenti da poco. I riflettori sono puntati sui, sulle loro storie di vita e nonostante sia passata solo una settimana, le tensioni sono già alle stelle. Tra litigi, discussioni animate, primi conflitti e strategie. Ma chi dei ‘vipponi’ è finito ale rischia l’eliminazione? Chi è alal GF VIP Una settimana di vita nella casa del GF VIP e nessun concorrente al. Lunedì scorso, infatti, sono entrati i primi ‘vipponi’, giovedì il cast si è concluso. E in ‘’, ma senza il rischio di eliminazione, sono finiti Alberto e Antonella, che hanno dovuto trascorrere qualche giorno ‘scomodo’ nella casa delle Bambole. Ora, però, il cast è al completo, le prime ...

emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - Adnkronos : 'Durante le #elezioni il popolo è sovrano ed è insindacabile. Ma le campagne elettorali stile 'Grande Fratello' a c… - carmine_arg_piz : E tra le elezioni della #Meloni e l #Italia che va alla fase finale pur non partecipando al #mondiale a canale 5 t… - Serena91953500 : RT @trash_stanacc: RAGAZZI MA QUESTA POTREBBE ESSERE LA STORIA D’AMORE PIÙ BELLA DI 20 ANNI DI GRANDE FRATELLO FERMATELI #gfvip https://t.c… -