GF Vip 7, Giovanni Ciacci fa una proposta molto particolare a Maria De Filippi (Di lunedì 26 settembre 2022) Appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip7, Giovanni Ciacci si è già scagliato contro Tina Cipollari per come tratta Gemma Galgani. E ne ha approfittato per fare una proposta a Maria De Filippi: chiamarlo in trasmissione come antagonista dell’opinionista e difensore d’ufficio della dama del trono over. La conduttrice accetterà? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, anticipazioni stasera 26 settembre 2022: un concorrente lascia la Casa? GF Vip 7, anticipazioni stasera 26 settembre 2022: un concorrente lascia la Casa? Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera su Canale 5 si affronteranno già le prime discussioni tra gieffini GF Vip 7, Elisabetta Gregoraci ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 settembre 2022) Appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip7,si è già scagliato contro Tina Cipollari per come tratta Gemma Galgani. E ne ha approfittato per fare unaDe: chiamarlo in trasmissione come antagonista dell’opinionista e difensore d’ufficio della dama del trono over. La conduttrice accetterà? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, anticipazioni stasera 26 settembre 2022: un concorrente lascia la Casa? GF Vip 7, anticipazioni stasera 26 settembre 2022: un concorrente lascia la Casa? Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera su Canale 5 si affronteranno già le prime discussioni tra gieffini GF Vip 7, Elisabetta Gregoraci ...

giuseppe_alto : Uno scherzo di Nikita Pelizon a Charlie Gnocchi ha provocato un'accesa discussione all'interno della casa del GF Vi… - infoitcultura : Gf Vip 7, è scontro in Casa tra Charlie Gnocchi e Giovanni Ciacci - zazoomblog : GF Vip ‘ti faccio lo strascino con i capelli’: Giovanni Ciacci e la reazione ‘esagerata’ alle parole di Nikita? -… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci dalla parte di Gemma Galgani: 'Voglio andare a Uomini e Donne per difenderla d… - IsaeChia : #GfVip 7, è scontro in Casa tra Charlie Gnocchi e Giovanni Ciacci: ecco cos’è successo -