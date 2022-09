Genoa, Strootman: «Normale essere i favoriti in Serie B» (Di lunedì 26 settembre 2022) Le parole di Kevin Strootman sul campionato di Serie B con il Genoa: «La promozione in Serie A è l’obiettivo minimo» Kevin Strootman, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole. Genoa – «Qui sto bene, spero presto di poter provare cosa voglia dire giocare in un Marassi stracolmo. Una società come il Genoa in Serie B deve essere favorita per forza. La A è il nostro obiettivo e penso che la società, i dirigenti e tutto il club ce lo dimostrino. Senza metterci pressione e senza dire che siamo i più forti, perché va dimostrato». MENTALITÁ – «C’è stato un cambiamento: prima in A si giocava per non perdere, ora l’obiettivo è vincere. Dovremo far vedere ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Le parole di Kevinsul campionato diB con il: «La promozione inA è l’obiettivo minimo» Kevin, centrocampista del, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.– «Qui sto bene, spero presto di poter provare cosa voglia dire giocare in un Marassi stracolmo. Una società come ilinB devefavorita per forza. La A è il nostro obiettivo e penso che la società, i dirigenti e tutto il club ce lo dimostrino. Senza metterci pressione e senza dire che siamo i più forti, perché va dimostrato». MENTALITÁ – «C’è stato un cambiamento: prima in A si giocava per non perdere, ora l’obiettivo è vincere. Dovremo far vedere ...

WiAnselmo : RT @Mediagol: Genoa, Strootman: “Essere i favoriti per la vittoria della Serie B non ci pesa” - Mediagol : Genoa, Strootman: “Essere i favoriti per la vittoria della Serie B non ci pesa” - PalermocalcioN : #GenoaCFC, #Strootman 'l'etichetta di favorita non ci pesa, siamo il Genoa' - ParmaLiveTweet : Genoa, Strootman non si nasconde: 'Campionato competitivo, ma noi vogliamo la A' - alessandro_972 : RT @ilRomanistaweb: ?? #Strootman: 'Spero che la #Roma possa tornare a giocare in Champions League' Il centrocampista del #Genoa: 'Ho visto… -