Elezioni | Letta | “Ora il Congresso e io non ci sarò” Salvini | “Insoddisfatti ma protagonisti”

Le Elezioni politiche segnano una pesante battuta d'arresto per il Partito democratico, secondo partito ma con 'solo' il 19%, così come per la Lega, al 9%. Enrico Letta annuncia il Congresso per rifondare la forza politica di cui è segretario ma precisa che, di fatto, uscirà di scena. Sul fronte del Centrodestra Salvini rilancia il ruolo leghista e chiama al rinnovamento. "Faremo una opposizione dura e intransigente" dopo le Elezioni è il cuore del messaggio di Letta nella conferenza stampa al Nazareno al mattino del 26 settembre. "Gli italiani e le italiane hanno scelto, una scelta chiara e netta, la destra, un Governo di destra" ha detto Letta. "Oggi è un giorno triste per l'Italia e l'Europa".

