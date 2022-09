Elezioni: Boldrini, 'rieletta, congresso non sia scontro su nomi' (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - “Sono stata rieletta deputata della Repubblica italiana. Grazie agli elettori e alle elettrici che ci hanno dato fiducia, ai volontari e alle volontarie del Partito Democratico che hanno organizzato iniziative in ogni dove e a quanti si sono spesi in campagna elettorale nel collegio Toscana2 in cui ero candidata". Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata del Pd e candidata del Partito Democratico alla Camera nel collegio plurinominale Toscana2. "L'esito di queste Elezioni dice che il Pd deve avere una maggiore presenza tra la gente, nei luoghi di lavoro, dove le marginalità rappresentano un ostacolo allo sviluppo sociale, nelle periferie e tra i giovani. I delusi della nostra area politica non sono andati a votare o hanno fatto scelte diverse. E per noi questo allontanamento deve ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - “Sono statadeputata della Repubblica italiana. Grazie agli elettori e alle elettrici che ci hanno dato fiducia, ai volontari e alle volontarie del Partito Democratico che hanno organizzato iniziative in ogni dove e a quanti si sono spesi in campagna elettorale nel collegio Toscana2 in cui ero candidata". Lo scrive sui social Laura, deputata del Pd e candidata del Partito Democratico alla Camera nel collegio plurinale Toscana2. "L'esito di questedice che il Pd deve avere una maggiore presenza tra la gente, nei luoghi di lavoro, dove le marginalità rappresentano un ostacolo allo sviluppo sociale, nelle periferie e tra i giovani. I delusi della nostra area politica non sono andati a votare o hanno fatto scelte diverse. E per noi questo allontanamento deve ...

