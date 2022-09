Calenda dà la colpa agli elettori: “Apprezzano Draghi ma poi votano chi urla di più. Ora il percorso per un nuovo partito con Renzi” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Gli italiani hanno scelto la destra sovranista, noi la consideriamo una scelta molto pericolosa per il Paese e molto incerta”. Carlo Calenda si presenta in conferenza stampa e ammette subito che l’obiettivo di ottenere un risultato a due cifre, “per fermare la destra e andare avanti col governo Draghi”, non è stato raggiunto. “Ringraziamo gli oltre due milioni di italiani che ci hanno votato, faremo un’opposizione molto netta ma molto costruttiva, come sempre abbiamo fatto”, dice il leader di Azione. E lascia trapelare le sue intenzioni per il futuro: nonostante lo smacco elettorale, il patto con Italia viva di Matteo Renzi (che nel frattempo è volato in Giappone per partecipare ai funerali di Shinzo Abe) resta in piedi. “Come previsto dall’accordo elettorale si formeranno gruppi unici, e parte un processo per far nascere un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) “Gli italiani hanno scelto la destra sovranista, noi la consideriamo una scelta molto pericolosa per il Paese e molto incerta”. Carlosi presenta in conferenza stampa e ammette subito che l’obiettivo di ottenere un risultato a due cifre, “per fermare la destra e andare avanti col governo”, non è stato raggiunto. “Ringraziamo gli oltre due milioni di italiani che ci hanno votato, faremo un’opposizione molto netta ma molto costruttiva, come sempre abbiamo fatto”, dice il leader di Azione. E lascia trapelare le sue intenzioni per il futuro: nonostante lo smacco elettorale, il patto con Italia viva di Matteo(che nel frattempo è volato in Giappone per partecipare ai funerali di Shinzo Abe) resta in piedi. “Come previsto dall’accordo elettorale si formeranno gruppi unici, e parte un processo per far nascere un ...

Balu875651831 : RT @fattoquotidiano: Calenda dà la colpa agli elettori: “Apprezzano Draghi ma poi votano chi urla di più. Ora il percorso per un nuovo part… - STaddia : @AlessiaMorani @GiorgiaMeloni ???????????????????????????????????????????????????? no ma tranquilli non è colpa vostra… È colpa di conte, di… - ddgiusto : RT @StefanoPutinati: Ora mi raccomando, fate analisi degli uninominali ecc ecc e alla fine dite: è tutta colpa di Renzi e Calenda! Aiuta a… - Jerevak2 : RT @mpiacenonaver1: Fantastica sta cosa,la destra vince grazie a una legge elettorale di merda fatta dal PD,grazie a Renzi e Calenda ex PD… - dani_lettrice : RT @cosipegioco: Ah comunque per quanto io non sopporti Renzi/Calenda e speravo scomparissero, ci tengo a dire che non penso sia colpa loro… -