Boxe | non si disputerà il “Battle of Britain” tra Fury e Joshua

Tyson Fury, attuale campione del mondo Wbc dei pesi massimi, ha annunciato che non ci sarà l'incontro "Battle of Britain" col connazionale Anthony Joshua. Il motivo sarebbe che il rivale non ha firmato il contratto per il match entro la scadenza fissata per oggi.

