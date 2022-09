ATP San Diego 2022: Brandon Nakashima trionfa nella sua città, battuto Marcos Giron (Di lunedì 26 settembre 2022) Da San Diego a San Diego. Brandon Nakashima porta a casa il torneo ATP 250 di casa sua, sconfiggendo con il punteggio di 6-4 6-4 Marcos Giron, anch’egli californiano, ma molto più vicino a Los Angeles per luogo di nascita. Per Nakashima si tratta del primo trionfo sul circuito maggiore, e proprio davanti alla sua gente, a persone che ha conosciuto negli anni. Il primo set scorre via piuttosto velocemente, in parte per lo stile di gioco dei due, in parte perché mai si va ai vantaggi e al massimo sono i primi due game ad arrivare a 30. Nessuno dei due, però, è quello del break, che giunge sul 2-2 a 15 ed è a favore di Nakashima, che di lì in avanti di punti al servizio ne concede due. Laver Cup 2022: Tiafoe rimonta Tsitsipas e regala la ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Da Sana Sanporta a casa il torneo ATP 250 di casa sua, sconfiggendo con il punteggio di 6-4 6-4, anch’egli californiano, ma molto più vicino a Los Angeles per luogo di nascita. Persi tratta del primo trionfo sul circuito maggiore, e proprio davanti alla sua gente, a persone che ha conosciuto negli anni. Il primo set scorre via piuttosto velocemente, in parte per lo stile di gioco dei due, in parte perché mai si va ai vantaggi e al massimo sono i primi due game ad arrivare a 30. Nessuno dei due, però, è quello del break, che giunge sul 2-2 a 15 ed è a favore di, che di lì in avanti di punti al servizio ne concede due. Laver Cup: Tiafoe rimonta Tsitsipas e regala la ...

