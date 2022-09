“Ansiosi di lavorare con voi” | gli Usa “benedicono” la Meloni

(Di lunedì 26 settembre 2022) Fascismo ed estrema destra. Il ritornello di politici e media a gauche è sempre quello. Anche all’estero. La premier francese Elisabeth Borne ha dichiarato di voler mantenere alta l’attenzione sul tema del diritto all’aborto in Italia. Per il Washington Post “l’Italia potrebbe avere il primo governo di estrema destra dopo Mussolini”, e definisce il “partito Fratelli d’Italia di Giorgia, una figura un tempo marginale che giura di difendere i valori sociali ‘tradizionali’, di chiudere le vie agli immigrati irregolari e respingere gli ‘oscuri burocrati’ di Bruxelles”. Anche per la Cnn: “Giorgiadiventa il primo ministro italiano più di estrema destra dopo Mussolini”. The Atlantic ha scritto che l’arrivo di Giorgiaal Governo rappresenta un segno di ritorno al fascismo e il richiamo all’epoca più buia ...

Gli Stati Uniti: "Dopo le elezioni di ieri in Italia, siamodicon il governo italiano sui nostri obiettivi condivisi" Nello specifico è stato il segretario di Stato Usa, Antony ...19.20 Usa:pronti acon nuovo governo "Siamodicon il governo italiano su obiettivi condivisi: sostenere un'Ucraina libera e indipendente, rispettare i diritti umani e costruire un futuro economico sostenibile". Questo quanto ...GLI SCRUTINI IN DIRETTA - Letta riconosce la vittoria del centrodestra. Salvini: 'Ora avremo cinque anni di stabilità' anche se il risultato del suo partito, sotto le due cifre, non lo soddisfa. Blink ...“L’Italia è un alleato vitale, una forte democrazia ed un apprezzato partner“. A dispetto di Letta, che per tutta la campagna elettorale non ha fatto altro che ‘denunciare la paura’ per il futuro dell ...