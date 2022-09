Amici, una ex ballerina del talent diventa giudice nella versione albanese di Ballando con le Stelle (Di lunedì 26 settembre 2022) Klaudia Pepa è stata una delle protagoniste della quattordicesima edizione di Amici. Amatissima dal pubblico, la ballerina si contese la vittoria del circuito danza con Virginia Tomarchio che alla fine ebbe la meglio. Nonostante questo, Klaudia venne ingaggiata come professionista nel talent show di Maria De Filippi. Dopo due edizioni, Klaudia abbandonó il corpo di ballo del programma per dedicarsi ad altri progetti, sia in Italia che il Albania, suo Paese natale. Ed è proprio in Albania che Klaudia rivestirà un nuovo ruolo inedito. La ballerina sarà un nuovo giudice del talent Dancing with me, che corrisponde al nostro Ballando con le Stelle. È stata proprio la pagina Instagram della trasmissione ha rilasciare la notizia: Visualizza ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 settembre 2022) Klaudia Pepa è stata una delle protagoniste della quattordicesima edizione di. Amatissima dal pubblico, lasi contese la vittoria del circuito danza con Virginia Tomarchio che alla fine ebbe la meglio. Nonostante questo, Klaudia venne ingaggiata come professionista nelshow di Maria De Filippi. Dopo due edizioni, Klaudia abbandonó il corpo di ballo del programma per dedicarsi ad altri progetti, sia in Italia che il Albania, suo Paese natale. Ed è proprio in Albania che Klaudia rivestirà un nuovo ruolo inedito. Lasarà un nuovodelDancing with me, che corrisponde al nostrocon le. È stata proprio la pagina Instagram della trasmissione ha rilasciare la notizia: Visualizza ...

