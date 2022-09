“Alzati e vattene a casa”: si sente forte il grido ad Uomini e donne (Di lunedì 26 settembre 2022) “Alzati e vattene a casa”: ad Uomini e donne scoppia una forte discussione che vede al centro dell’attenzione loro. Uomini e donne è iniziato da pochi giorni e sta tenendo il pubblico incollato alla televisione. Nelle prime puntate abbiamo scoperto chi c’è nel parterre femminile e in quello maschile e chi sono le nuove troniste e i tronisti. Abbiamo visto anche l’arrivo di Claudia Dionigi e di Lorenzo Riccardi che presto diventeranno genitori. “vattene a casa” (credits: instagram)Si sono conosciuti proprio nel programma quando Lorenzo era tronista e Claudia scese le scale per corteggiarlo. Fin da subito i telespettatori hanno creduto in questa storia d’amore che fra qualche mese porterà alla nascita di ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 settembre 2022) “”: adscoppia unadiscussione che vede al centro dell’attenzione loro.è iniziato da pochi giorni e sta tenendo il pubblico incollato alla televisione. Nelle prime puntate abbiamo scoperto chi c’è nel parterre femminile e in quello maschile e chi sono le nuove troniste e i tronisti. Abbiamo visto anche l’arrivo di Claudia Dionigi e di Lorenzo Riccardi che presto diventeranno genitori. “” (credits: instagram)Si sono conosciuti proprio nel programma quando Lorenzo era tronista e Claudia scese le scale per corteggiarlo. Fin da subito i telespettatori hanno creduto in questa storia d’amore che fra qualche mese porterà alla nascita di ...

zazoomblog : “Alzati e vattene a casa”: si sente forte il grido ad Uomini e donne - #“Alzati #vattene #casa”: #sente - GIOVISSUP95 : Ma elenoir ma sta facendo seriamente? Cioè ma Luca alzati e vattene ma povero,io sono sconvolta,una bambina che sba… - itselits : NON C'È CHIMICA ALLORA ALZATI E VATTENE HAI ROTTO IL CAZZ0 #uominiedonne - carmeladascoli1 : #uominiedonne Francesco non si può sopportare. E su un po' di dignità. Ti hanno eliminato, alzati e vattene. - Pablit0rm : @DiegoFusaro Ecco bravo alzati ….. e vattene in Russia -