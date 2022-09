Alimenti scaduti | mangiarli fa male? L’incredibile rivelazione porta a un cambiamento

(Di lunedì 26 settembre 2022) La rivoluzione contro lo spreco è già iniziata: decine di multinazionali del food hanno stabilito, nel Regno Unito, a differenza di quanto accade nella Ue (ma con la Brexit è possibile), di diversificare le etichettature di scadenza dei prodotti. Di cosa stiamo parlando nello specifico? Da una parte ci sono i prodotti delicati, quelli destinati ad una rapida conservazione: come pesce, carne, latticini. Dall’altra ecco i biscotti, i prodotti in scatola, le verdure. La loro scadenza, secondo il governo inglese, non è tassativa ma può seguire un iter meno rigido. Fonte Foto CanvaDa qui nasce una nuova normativa che prevede, già da qualche settimana, la possibilità che molte aziende della Gran Bretagna eliminino la classica rigida scadenza da una determinata categoria di prodotti, alternandola con una etichettatura meno tassativa suoi tempi di conservazione. Pomodori, ...

GregorioSamueli : @merlinoontheweb @dianacalibana @AndreaStair @rinascereigatto Comunque parliamo di alimenti scaduti. Io ne mangio alcuni.... Muoio? - merlinoontheweb : @GregorioSamueli @dianacalibana @AndreaStair @rinascereigatto Viviamo immersi in un brodo di coltura per muffe, fun… - GimmiJovinelli : I chiamati alle armi da Putler, con cosa saranno equipaggiati ? Alimenti scaduti, fucili vecchi, finti giubbotti an… - Nordmilano24 : Cormano, 15 chili di alimenti scaduti o mal confezionati. Scattano le sanzioni #NordMilano24 #cormano… -

Contestate, inoltre, violazioni amministrative per la detenzione di prodotti deperibilie per l'omessa notifica di locali adibiti a deposito. La strategia di controllo dei ......riportare sulla confezione le indicazioni su come devono essere conservati gli, ... Significa che c'è un margine oltre la data riportata per il consumo dei prodotti che, anche se, non ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...Segnalato alla procura di Rovereto il titolare di un locale stellato che non riportava la dicitura ''congelato'' su alcuni piatti in menu ...