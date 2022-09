Agropoli | maltempo | operazioni in corso

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – All’alba di oggi, le piogge intense e il vento forte hanno causato una serie di problematiche, concentrate in particolare in località Madonna del Carmine e via Piano delle Pere, nel comune di, con alberi divelti, detriti in strada, movimenti franosi e altre situazioni di disagio. Considerata l’allerta meteo in atto, sono operative sul territorio squadre dei Vigili del Fuoco e gli operai diCilento Servizi per la rimozione e la risoluzione di quanto evidenziato. Lesono coordinate dal sindaco Roberto Mutalipassi e dal responsabile ufficio Manutenzione, ing. Agostino Sica. Per quanto riguarda le scuole di competenza comunale, quelle non chiuse in quanto seggio elettorale, il primo cittadino ha provveduto ad avvertire i dirigenti scolastici con largo anticipo rispetto ...