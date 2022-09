Wta 500 Tokyo 2022 | quarto successo in carriera per Samsonova | battuta Qinwen Zheng

(Di domenica 25 settembre 2022) Ljudmilale finali non le sbaglia. Nel Wta 500 dila russa cresciuta in Italia conquista ilnel circuito maggiore su altrettanti finali giocate. Ma soprattutto è il terzo in poco più di un mese dopo quelli ottenuti a Washington e Cleveland durante l’estate americana. Nell’atto conclusivo dello storico torneo nipponico si è imposta con un duplice 7-5 sulla diciannovennein un match durato poco più di due ore. Grande prestazione al servizio da parte di entrambe, con pochi break e in generale poche occasioni di break. Chirurgica la russa sia nel primo che nel secondo parziale, riuscendo a strappare il servizio all’avversarie nell’undicesimo game. SportFace.

livetennisit : WTA 500 Tokyo, WTA 250 Seoul: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE) - AlbertoRossi70 : La finale del Toray Pan Pacific Open Tennis, WTA 500 in corso a Tokyo, vedrà opposte domenica 25 settembre la 23enn… - OA_Sport : Sarà Zheng-Samsonova la finale a Tokyo, in uno dei tornei WTA più conosciuti e rispettati del circuito - livetennisit : WTA 500 Tokyo, WTA 250 Seoul e WTA 125 Budapest: I risultati con il dettaglio del Day 6 (LIVE) - sportface2016 : #TorayPPO | Sarà #Russia contro #Cina nelle semifinali -

LiveTennis.it

Seoul e Tokyo: ecco le finali Neldi Seoul saranno Ekaterina Alexandrova e Jelena Ostapenko a ... Nel '' di Tokyo la finale sarà tra la 'ritrovata' Qiang Wang che batte Veronika Kudermetoa al tie ...Il successo sulla numero 13 del mondo, il suo primo in carriera su una Top 20, la rende la seconda teenager in finale in un torneo di categoria almenodopo Cori Gauff, arrivata a giocarsi il ... WTA 500 Tokyo, WTA 250 Seoul: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE) Ljudmila Samsonova le finali non le sbaglia. Nel Wta 500 di Tokyo 2022 la russa cresciuta in Italia conquista il quarto successo nel circuito maggiore.Continua a stupire la cinese Zheng Qinwen. A 19 anni, al Toray Pan Pacific Open di Tokyo, ha raggiunto la sua prima finale WTA. Numero 36 del ...