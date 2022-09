Trucco autunno 2022 con i colori di fuoco | luce | terra e acqua Le Fate di Netflix dettano il trend

Leggi su amica

(Di domenica 25 settembre 2022) Appena uscita su, la seconda stagione di: The Winx Saga ispira già il mood del. L’universo beauty sembra infatti aver risposto con grande entusiasmo a questo secondo capitolo che, sempre ispirato al famoso cartone animato Winx Club, continua a seguire le vicende di un gruppo diadolescenti dell’Oltremodo nella scuola di Alfea dove si esercitano con la loro magia.pensato da NYX Professional Makeup in collaborazione con: The Winx Saga Su YouTube e Instagram impazzano i beauty look ispirati ai poteri delle protagoniste della serie. Mentre NYX Professional Makeup ne ha fatto una collezione colore, in edizione limitata, che comprende una palette con 10 ...