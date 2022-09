Tredicenne venduta dai genitori per sesso | picchiata e maltrattata

CorriereTorino : 13enne venduta per sesso, il pm chiede condanne fino a dodici anni -

Today.it

Minacce con bastoni, coltelli e il cavo elettrico della televisione. E ancora botte, vessazioni e l'obbligo di prostituirsi , con abusi e sevizie. E' l'orrore a cui è stata costretta una ragazza di 13 ......di entrare in farmacia con una ricetta falsa è di per sé un atto trasgressivo per un' ... tra gli oppiacei sintetici, la più usata in Italia è la codeina, che dovrebbe esseresolo con ... Tredicenne maltrattata e venduta dai genitori a clienti anziani per fare sesso Le trascrizioni delle intercettazioni ambientali sono da casa degli orrori, tra minacce (mantenute, purtroppo), con bastoni, coltelli e il cavo elettrico della televisione, botte, vessazioni e l’obbli ...Le trascrizioni delle intercettazioni ambientali sono da casa degli orrori, tra minacce (mantenute, purtroppo), con bastoni, coltelli e il cavo elettrico della televisione, botte, vessazioni e l’obbli ...